Charleroi: il vend de la cocaïne, après avoir travaillé au noir

Ce jeudi après-midi, Omar est en aveu de la détention et la vente de cocaïne. L’homme, originaire d’Algérie et en séjour illégal sur le territoire, confie s’être mis à vendre après ne plus avoir obtenu de travail au noir sur des chantiers.

Pour le parquet, une peine de deux ans de prison doit être prononcée contre Omar, suspecté d’avoir vendu à d’autres dates sans pour autant être en mesure d’en fournir la preuve. Celui qui fut champion de lutte dans son pays natal espère obtenir un sursis simple, pour son premier ennui judiciaire depuis son arrivée en Belgique en 2017.

Jugement le 26 janvier.