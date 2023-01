Meurtre de Philippe Alicardo à Jumet: le procès de Jean-Yves Verreydt débute ce jeudi

Il est un peu plus de 19h, le 27 novembre 2020, quand la police de Charleroi est informée qu’un homme vient d’être victime d’une agression au couteau, place de la Perche. À l’arrivée des premiers secours, Philippe Alicardo, 57 ans, est décédé. Son corps git dans une mare de sang. Le quinquagénaire a reçu un coup de couteau mortel au niveau du cou.

La défense plaidera la légitime défense

Les enquêteurs analysent la scène de crime. Ils suivent des gouttes de sang menant au sentier du Ravel, qui relie la place de la Perche à un magasin. Des mouchoirs imbibés de sang sont retrouvés dans une poubelle. Il y a une tente un peu plus loin, occupée par un SDF, Jean-Yves Verreydt.

Selon Roland Wuyts, qui accompagnait Philippe, ce dernier et Jean-Yves se sont querellés durant l’après-midi sur le parking d’un magasin situé près de la place de la Perche. Une caméra a filmé cette altercation. Il déclare que, plus tard, Jean-Yves les a menacés, puis suivis jusque sur la place de la Perche, armé d’un couteau dont il s’est servi.

Jean-Yves Verreydt est interpelé à 20h43. Il est auditionné à la police et déclare qu’il a croisé Philippe sur le parking d’un magasin et qu’il est allé le saluer. Ce dernier l’a alors frappé au visage avec un marteau, emballé dans un sac en plastique, le blessant à la bouche.

Il raconte que, plus tard, Philippe et un autre homme sont venus le trouver devant sa tente et que Philippe lui a porté un coup à l’arrière du crâne. Deux témoins confirment avoir vu deux hommes en train d’invectiver un SDF, lui ordonnant de sortir de sa tente.

Confronté aux déclarations de témoins, qui affirment avoir entendu l’accusé crier "je vais te planter" et aux résultats de l’autopsie, l’accusé avoue avoir porté un coup de couteau à Philippe, en état de légitime défense, ne pensant pas l’avoir blessé grièvement. Il dit avoir jeté le couteau près du monument aux morts. Le 13 janvier 2021, le couteau est retrouvé à l’endroit désigné par l’accusé.

L’enjeu du procès repose sur les causes d’excuse, la légitime défense et la provocation, lesquelles seront vraisemblablement soutenues par la défense.

Le procès est prévu pour quatre à cinq jours.