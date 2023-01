Charleroi: un nouveau "Cabaret" dans le ciel

Cette année, le rock sera mis à l’honneur. "Je n’avais pas envie de suivre l’évolution du rock à travers les âges. Il n’y a pas vraiment de fil conducteur, il s’agit avant tout d’un divertissement visuel et musical", explique Caroline Pitot, responsable de Cirk’en ciel.

Une douzaine d’artistes circassiens seront mobilisés pour ce spectacle qui sera joué deux soirs. "Étant donné qu’il s’agit d’un spectacle plus tourné vers un public adulte, il n’y a pas d’enfants sur scène. Les petits élèves de l’école joueront leur spectacle à la fin juin", dit la responsable. Les enfants sont néanmoins les bienvenus pour assister à ces représentations. Vu la configuration de l’événement, les places sont limitées à 80 personnes par soirée car il s’agit d’un spectacle où le public est à table. Des boissons, zakouski et cornets de pâte attendront les participants. Un bar à vins sera également accessible. "Il y a déjà eu énormément de places réservées en moins de 24h", annonce l’organisatrice, enthousiaste. Le public peut réserver et obtenir des informations complémentaires au 0477 64 38 37.