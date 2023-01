Charleroi: record d'affluence en 2022 pour l'Hélios

Pour l’année 2022, la piscine Hélios a pu ouvrir 350 jours. À part les jours légaux, il n’y a pas eu de jours de fermeture, si ce n’est un unique jour de grève où un piquet bloquait l’entrée. Le fait aussi que les autres piscines soient en travaux aide également à booster les chiffres de l’Hélios. "Cette année, nous n’avons pas dû fermer la piscine en août pour en faire la vidange totale. Nous ne le faisons qu’un an sur deux. A priori, l’année prochaine ne pourra être une année record puisqu’il y aura d’office trois semaines de fermeture en août. Le choix de le faire à cette période n’impacte pas la fréquentation scolaire et une alternative est offerte avec le Centre Aquatique du centre de Délassement", explique Antoine Tanzilli, directeur de la Régie Communale Autonome de Charleroi.

Le fait qu’il n’y ait pas d’autres piscines ouvertes 350 jours par an dans un rayon de 30 km aide aussi. De plus, les piscines avec des bassins de 50 mètres restent les préférées des nageurs sportifs. Les heures d’ouverture ont été optimisées et les formules d’abonnements sont aussi en hausse. Le Covid n’a plus du tout impacté la fréquentation de 2022 et les écoles sont revenues en nombre tant du côté du réseau communal que du libre.

Le nouveau système d’assistance Poséidon est un appui de taille et fonctionne sans un couac. "Il est clair que cela ne remplace pas les maîtres-nageurs et est plutôt une assistance. Même si l’alarme se déclenche quand quelqu’un est sous l’eau sans bouger, ce sont les maîtres-nageurs qui font le constat qu’une personne va bien et simplement que la personne est dans l’eau et ne bouge pas. Pour 2022, nous ne constatons aucun accident majeur", conclut Antoine Tanzilli.