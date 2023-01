Violence & son, le public carolo va se faire percuter

Pour Jean-Michel Van den Eeyden, c’est certain, et son corpus théâtral, incluant Un Homme debout, Nés poumon noir ou La Route du levant, le prouve: "Un théâtre qui crée le débat et suscite réflexion et dialogue, c’est positif et souhaitable". Chaque représentation, du 24 au 27 janvier, à l’Eden, sera suivie d’un moment pour échanger: "Les premières soirées, au théâtre de Poche, à Bruxelles, qui coproduit avec nous, nous ont déjà révélé que les différentes générations n’avaient pas du tout les mêmes points de vue sur les différentes questions soulevées par la pièce".

Un casting qui va au charbon

Pour donner corps à ce texte fort, dans sa version française, Jean-Michel Van den Eeyden avait voulu travailler avec Philippe Jeusette dans le rôle de ce père peu digne. " Le rôle a été construit avec lui, il était partant et motivé ". Un accident cardiaque inopiné a terrassé le comédien à la fin de l’été dernier, plongeant toute l’équipe du projet dans le désarroi. " Il fallait tourner la page, pour remplacer Philippe Jeusette. Nous avions besoin de quelqu’un avec un autre physique, un autre type de jeu. J’ai pensé à Jean-Luc Couchard, avec qui j’ai fait mes études de théâtre ". Popularisé, au fil des ans, par Dikkenek et d’autres comédies françaises, le comédien apporte toute sa force à ce rôle: " Je ne regrette pas mon choix, souligne le metteur en scène. Mais c’est sûr qu’il faut un peu canaliser Jean-Luc pour qu’il ne rende pas son personnage trop sympathique ". Face à lui, Adrien De Biasi, Léone François et Magali Pinglaut apportent tous la justesse et l’intensité pour servir cette pièce qui ne laissera personne indifférent. La soirée du mercredi 25 janvier est complète, il reste quelques places pour les autres représentations ; c’est à 20 heures. Réservations via le site www.eden-charleroi.be.

"Il manque 4 millions € pour les travaux"

Jusqu’à nouvel ordre, rencontrer le metteur en scène Jean-Michel Van den Eeyden, c’est aussi rencontrer le directeur de l’Ancre, théâtre royal. Difficile dans ces conditions de ne pas évoquer le grand dossier qui occupe, et préoccupe, l’équipe de la salle de la rue de Montigny: ces grands travaux d’architecture qui doit faire du petit théâtre de création, le grand centre scénique qui sied à la première ville de Wallonie. Les premières destructions de bâtiments étaient espérées pour ce mois de mars 2023: "Mais rien n’est moins sûr. Cela fait huit ans désormais que nous attendons le début de ce chantier, il serait temps que ça démarre mais ce n’est pas l’Ancre qui tient les rênes dans ce dossier". Le directeur confirme et poursuit: "Les réunions préparatoires ont toujours lieu, mais la flambée des prix des matières premières et d’autres facteurs conjoncturels nous amène désormais à un trou de 4 millions € dans le budget prévu. La Ville de Charleroi, malgré ses propres difficultés, a mis 2,8 millions €. Clairement, la piste qui doit se débloquer, c’est celle d’un financement par la Fédération Wallonie-Bruxelles".

Jean-Michel Van den Eeyden est obligé de reconnaître, avec amertume: "Ce trou dans le budget menace les aménagements prévus de notre maison dans la rue d’Assaut, qui doit servir aux résidences d’artistes. Or, un théâtre de création sans résidences d’artistes, ça manque de cohérence et de sens". Il insiste, en conclusion: "Le dernier grand chantier financé par le Fédération Wallonie-Bruxelles, à Charleroi, c’était l’extension du musée de la Photo, il y a 15 ans. Il est temps que la Fédé remette la main à la poche pour notre région, puisqu’elle le fait pour d’autres, ailleurs".