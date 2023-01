Triple dose de rire au féminin, à l’Eden

Ce vendredi 20 janvier, il reste quelques places pour Bon Anniversaire Jean, le dernier seule-en-scène de Fanny Ruwet. L’irrésistible ascension de la petite Hutoise se poursuit donc, à force de partis pris absurdes, confessions psychosociales et constats drôle-amers sur la bêtise humaine. C’est le pouvoir de l’humour: Fanny Ruwet dévoile sa vie pétrie de doutes lancinants et de "lose" relative et le public s’étrangle de rire. La PAF est à 25 €, le spectacle commence à 20 heures.

Le jeudi 23 mars, c’est Rosa Bursztein, finaliste 2020 du festival du rire de Bastogne, qui présentera son spectacle, Rosa, au public de Charleroi et d’au-delà. Ici aussi, la forme du stand up permet à l’humoriste de se pencher sur une auto-introspection nourrie de judaïté, de relations avec ses parents, de célibat, de plaisir féminin mais aussi de séances de psy et d’histoires d’amour sans avenir. La critique annonce "un humour culotté, féministe, cash et cru mais sans jamais être vulgaire". C’est à 20 heures, c’est 20 € (15 € pour les abonnés de l’Eden).

Enfin, le mercredi 17 mai, c’est l’une des patronnes de l’humour belge francophone qui renouera avec les planches de l’Eden, qu’elle n’avait pourtant découvertes qu’en 2016: Laurence Bibot, cependant, ne fracassera plus les codes du stand up, cette fois ; elle met en scène, pour un spectacle événement, ses fameux " play-back " à base d’archives télévisuelles de la Sonuma. Dans cette manne d’images à travers les décennies, Laurence Bibot a jeté son dévolu sur quelque 150 extraits, mettant en exergue des vedettes mais aussi de simples citoyennes, souvent cantonnées à des rôles sociétaux réducteurs. Ces vidéos avaient donné l’expo " Studio Madame ", présentée au Musée de la Photographie de Charleroi. Cette déclinaison sur scène s’intitule Je Playback. Première diffusion à 20 heures, PAF à 25 €. Toutes les réservations via le site www.eden-charleroi.be.