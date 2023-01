La Ville de Charleroi se dote d'un plan Genre

Plus qu’une note d’intention, ce sont 62 engagements qui devront guider l’essor de la Ville vers cette égalité. Suivant différents axes, l’ensemble de la vie sociale, culturelle, sportive ou encore politique devra suivre des recommandations destinées à mettre en place l’égalité femme-homme. "Ces 62 engagements sont pris et seront développés d’ici la fin de la mandature. C’est un vrai travail transversal entrepris en profondeur dont je suis particulièrement fière car il pose les bases solides d’un changement structurel et pérenne", explique Alicia Monart.

Un premier volet est donc destiné à guider les actions en interne. Pour ce faire, il a déjà été mis en place une référente genre, Jennifer Hiernaux, qui pourra aider et participer à la création d’un cadre égalitaire tout en tenant compte de la notion de Genre dans la politique organisationnelle. Ceci se traduira par, entre autres, une communication non-sexiste, la rédaction des documents officiels en écriture inclusive ou encore la sensibilisation du personnel aux notions de genre, sexisme et violences faites aux femmes. Le recrutement sera également orienté en ce sens de même qu’une meilleure promotion de façon égalitaire des congés parentaux et des horaires réduits.

Un volet externe sera également développé. Il sera destiné à lutter contre le sexisme, les discriminations, les harcèlements et les violences. Cela se fera en étroite collaboration avec le secteur associatif et une intensification des campagnes de sensibilisations.

Les actions transversales comprennent aussi la Police locale, qui, sur base de formations et de recommandations, veillera à ce que l’égalité des genres soit respectée. Il sera aussi mis en œuvre une formation continue en matière de lutte contre les discriminations, délits de haine, sexisme et le phénomène de "revenge porn". Le CPAS est également invité à collaborer à ce respect des genres.

Concrètement, en ville et dans l’administration il sera possible, par exemple, de trouver des endroits où se sentir en sécurité pour allaiter et surtout être respecté sans discrimination. Des évaluations seront également organisées afin de mesurer l’évolution du Plan Genre.