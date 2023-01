À Jumet, c’était plus une maison de correction qu’une maison d’accueil, l’ex-coordinatrice et trois ex-éducateurs ont été condamnés

C’est via un courrier envoyé à plusieurs personnes en août et octobre 2018 que la justice a pu prendre connaissance des "méthodes éducatives particulières " mises en place par plusieurs membres de l’équipe éducative engagée au sein du centre pour enfants placés Les Ecureuils à Jumet. La lettre dénonçait de multiples scènes de violence infligées aux enfants âgés de 0 à 6 ans, placés au centre à la suite d’une décision d’éloignement familial actée. "Le courrier évoquait des scènes de violences envers plusieurs mineurs. Ces derniers étaient bâillonnés, enfermés dans des armoires ou pieds nus à l’extérieur, en hiver. Le point de départ de ces traitements dégradants et coups et blessures fut l’arrivée au sein du service de la première prévenue, coordinatrice dès février, mars 2016. Le courrier dénonçait des punitions récurrentes et longues sur les mêmes enfants, des traitements de faveur, etc. Cela faisait plus penser à une maison de correction qu’à une maison d’accueil pour des enfants abandonnés.", avait précisé la substitute Vandeloise. Certains enfants pouvaient obtenir des crêpes au chocolat tandis que d’autres devaient se contenter de tartines au thon. Un mineur était même privé de boire tant qu’il ne terminait pas son assiette !