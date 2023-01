Charleroi: 27 ans, déjà 18 condamnations et en aveux de trois nouveaux vols

Par le passé, Dylan, 27 ans, a déjà écopé de 18 mois de prison et d’une peine de travail de 250 heures pour des vols et tentatives de vol. Et ce vendredi matin, c’est pour de nouveau trois vols qu’il est cité à comparaitre. Cette fois, il est uniquement question de plaques d’immatriculation volées à une pauvre victime et à la Ville de Charleroi. En aveu des trois vols, Dylan parle " d’erreurs de jeunesse " et confirme s’être définitivement rangé du bon côté. S’il a agi de la sorte, c’est tout simplement pour échapper aux radars de la police afin de circuler tranquillement avec des véhicules pas en ordre d’assurance ou de contrôle technique. Compte tenu de son solide casier judiciaire (18 condamnations à son actif), le parquet requiert une peine de 14 mois de prison. Se défendant sans avocat, le Carolo espère échapper à la prison même s’il n’a plus droit à obtenir une mesure de sursis.