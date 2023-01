Charleroi: le son sous tous ses aspects à l'Alba

Le cadre du massif mais fascinant bâtiment de l’ancien consulat italien, au boulevard Audent, sera l’écrin parfait pour cette délocalisation carolo de la 13e édition de la Semaine du son. Cette année, les propositions artistiques de l’événement s’égrènent autour d’un fil rouge qui sera la voix humaine: "Quel est encore le rôle de la voix dans un monde de plus en plus dominé par la technologie ? Quelles sont les possibilités de notre propre voix ? Quelles sont les différentes voix qui nous entourent et que nous pouvons apprendre à écouter ? Comment faire entendre les voix de ceux qu’on entend trop rarement ? De quelles manières peut-on capter et enregistrer des voix ?", voilà quelques-unes des pistes de réflexion évoquées par les organisateurs.

Concrètement, sur Charleroi, c’est avant tout le samedi 11 février que les rendez-vous seront assurés. Dès 10h du matin, les participants pourront prendre part à un atelier de bruitage, encadré par La Vidéothèque nomade. Objectif: habiller la bande-son d’un film, Jo’s Song, signé par la musicienne Refurinn Kitsune, qui supervisera également ce moment de découverte.

De 18h à 19 h 30, il sera possible de découvrir en avant-première le documentaire sonore Les Femmes-Hyènes, en présence de sa réalisatrice, Mira Matthew. Dès 20 h, Elena Dunkelman et David Baltuch proposeront une suite à leur projet Des Voix et des Pierres, entamé en 2019 et qui collecte les musiques juives traditionnelles, vocales et instrumentales. Sur le coup de 21 h, la chanteuse et bruiteuse Lynn Cassiers offrira un concert à cheval entre performance artistique et improvisation musicale, à base de beats électroniques et d’objets usuels. Un autre concert suivra, à 22 h 15, celui du duo new-yorkais Samuel Ber & Todd Neufeld.

Enfin, le dimanche 12 février, de 14h à 18 h, les élèves du conservatoire Arthur Grumiaux presteront au cœur de l’Alba. Attention, toutes ces activités sont gratuites mais les places sont souvent limitées: il est donc recommandé de réserver sa participation, dès ce lundi 9 janvier, sur le site www.lasemaineduson.be.