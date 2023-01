Charleroi: deux dealers pris en flagrant délit par les caméras de surveillance

Le 20 octobre dernier, le manège suspect de Mounir et Younes est constaté au croisement de la rue d’Angleterre et de l’avenue Jules Henin à la ville-haute. "Mounir a été approché par une personne, a soulevé un panneau de chantier pour y prendre une boulette. Le second prévenu, lui, s’est approché de Mounir qui lui a remis une boulette d’héroïne afin de procéder à un échange pour un téléphone et une carte SIM", précise le parquet.