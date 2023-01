Collecte des sapins ce 14 janvier

La période des fêtes se termine traditionnellement le 6 janvier, avec la fête de l’Épiphanie, moment où, après la dégustation de la galette des rois, les décorations et illuminations de saison sont censées être démontées et rangées. Pour les ménages qui ont choisi de décorer leur intérieur avec un sapin de Noël naturel, la véritable conclusion arrive toujours quelques jours plus tard, dans la zone Tibi.