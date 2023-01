Chez Sabir, le bonheur est dans le thé

Depuis, l’homme n’a cessé de se documenter, d’éduquer son nez et son palais à la dégustation. Jusqu’à la naissance de son projet, d’abord dans le Brabant wallon avec des associés, puis à Beaumont où il s’est établi pendant près de deux ans avant de revenir à Charleroi, où il a acquis et transformé un immeuble pour en faire une boutique de thés, cafés et accessoires, avec une partie restaurant indien -The Curry House. Dès l’accueil, on prend la mesure de sa passion. Le maître des lieux a aménagé une cave à thés où il emmène des clients. Là, il virevolte entre les boîtes métalliques contenant les précieux mélanges. Thé vert, thé noir, thé blanc ou rouge, thé bleu, en feuilles et en boutons, en poudre parfois comme le très rare Matcha, le "caviar" de la collection avec un prix record de près de 1 500 euros le kilo, tisanes à base de plantes et de morceaux de fruits.

La grande majorité des variétés se vendent (par sachets de 50 ou 100 grammes) entre 40 et 130 euros le kilo, quelques-unes au-delà. Plonger son nez dedans pour en capter les parfums gourmands ou poivrés, délicatement épicés ou floraux: le bonheur est dans le thé. Et l’exercice n’est pas très éloigné de celui du sommelier: après avoir respecté les températures et les temps d’infusion commence la dégustation. Analyse visuelle, olfactive, mise en bouche. Les papilles s’imprègnent du breuvage ; fusent alors les commentaires ! "Goûtez-moi ce Darjeeling, c’est le champagne des thés…" Sabir se flatte d’avoir quelques raretés: une galette de Puerh indien qui ravira les amateurs, un tamaryokucha impérial d’une grande subtilité, des ayurvedas apaisants ou énergisants, des sencha distillateurs de bien-être…

Laissez-vous embarquer et voyagez à coup d’anecdotes délicieuses. Sans parler des cafés. Pas moins de 40 origines (Asie, Amérique du Sud, Afrique) s’offrent à la vue et au nez. On peut les emporter en grains ou les faire moudre sur place. Attention: c’est addictif !