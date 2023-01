Mont-sur-Marchienne : le centre culturel inaccessible jusqu'en 2026

Au plus tard en 2024. Si l’on compte une durée d’exécution de deux ans et demi, il ne faut pas attendre la réouverture avant le second semestre 2026. "En ce qui concerne l’occupation des lieux, des alternatives ont été étudiées par les gestionnaires des salles", précise-t-il. Dans ce cadre, les organisateurs vont se voir proposer des changements.

Deux autres salles bientôt rénovées

De manière générale, le cabinet de l’échevin travaille à l’élaboration d’une feuille de route pour l’ensemble du parc immobilier communal. Sous cette mandature, Xavier Desgain rappelle avoir mobilisé d’importants moyens pour améliorer le confort, la sécurité et l’accessibilité des propriétés de la Ville. Écoles, maisons citoyennes, centres culturels et sportifs, crèches, maisons de jeunes… Plus de 200 millions€ auront été engagés d’ici la fin 2024. "Il n’est résolument pas possible de faire plus d’autant que la conjoncture, entre Covid et guerre en Ukraine, ne nous a guère été favorable. Nous avons pourtant pu immuniser ces investissements qui vont redonner du lustre à une partie non négligeable de notre patrimoine."

En dehors du centre culturel de Mont-sur-Marchienne, deux autres salles de spectacle doivent bénéficier de travaux: celle du Centre Temps choisi, à Gilly, et la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Charleroi dont les rénovations ont été mises à mal par la faillite de l’adjudicataire. Pour la première, la demande de permis a été introduite après une remise à jour du projet initial. "Nous espérons pouvoir débuter cette année." Pour la seconde, le marché d’exécution doit être relancé dans les mois à venir. Il faut compartimenter entièrement l’hôtel de ville de Charleroi classé au patrimoine exceptionnel de la Wallonie pour pouvoir en rouvrir la salle des fêtes aux grands spectacles et événements. À ce stade, l’utilisation des lieux est toutefois autorisée à certaines réunions.