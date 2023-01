Énergie: les conseils du CPAS de Charleroi pour bénéficier du statut protégé

L’explosion des coûts du gaz et de l’électricité a mis de nombreuses familles en grave difficulté financière. Pour aider les ménages, la Wallonie a instauré le statut de client protégé conjoncturel (PRC), qui ouvre le droit au tarif social pendant une durée d’un an. "C’est un dispositif que nous avons décidé de relayer et de soutenir en mobilisant du personnel, afin de ne pas abandonner nos concitoyens en cette période de crises", indique le président du CPAS de Charleroi Philippe Van Cauwenberghe.