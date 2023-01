Charleroi: Ready4Sup', un nouveau cursus préparatoire

Les cours du nouveau cursus Ready4Sup’ commencent le 18 janvier. Comme le nom du programme l’indique, il s’agira de préparer au mieux les élèves des dernières années de secondaire, en 6e et, le cas échéant, en 7e aux études supérieures dans le domaine des sciences et de la Santé. Ces cours préparatoires se focaliseront notamment sur les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie, avec des sessions les mercredis après-midi et les samedis matins. Un investissement de la part des futurs étudiants mais qui leur promet d’attaquer les études universitaires avec toutes les armes en main.