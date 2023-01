Charleroi: comment faire sauter les bouchons d'école?

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le conseiller PTB Thomas Lemaire interroge le collège communal sur les actions mises en place pour combattre ce fléau. "De tels comportements sont particulièrement dommageables aux endroits très fréquentés aux heures de pointe." C’est ainsi que selon le conseiller, "le dépose-minute de l’institut Saint Joseph à Charleroi favorise des embouteillages monstres qui engorgent l’entrée ouest de l’intra-ring urbain."

Si des aménagements peuvent contribuer à sécuriser les abords d’écoles, "des opérations de sensibilisation et de répression s’avèrent indispensables", observe l’échevin Xavier Desgain en charge de la Mobilité, qui précise: "En ce qui concerne la Police locale, la surveillance des entrées et sorties de classes est assurée par le service de sécurité routière et les services de proximité. Pour la sécurité routière, quatre missions sont programmées quotidiennement, à partir d’une liste des établissements jugés problématiques soit par les constats de vitesse, soit par le nombre d’accidents ou les problèmes de mobilité ou de stationnement. Cette liste est régulièrement actualisée. Pour les services de proximité, les quatre secteurs de la zone de Police organisent au jour le jour des patrouilles orientées vers les écoles de leur district avec une accentuation de la présence la semaine suivant un long congé scolaire. Comme les vacances de fin d’année."

La Ville recourt aussi aux gardiens de la paix, de manière ponctuelle. Ces auxiliaires de sécurité appellent les usagers au respect du code de la route: on est là dans la dissuasion, voire la persuasion, sans moyens répressifs. "Depuis la rentrée scolaire de la fin août 2022, pas moins de 45 écoles ont bénéficié de leur présence, et plus de 70 interventions ont été opérées. Au total, quelque 200 rappels à l’ordre et au respect des règles de stationnement ont été effectués."

Xavier Desgain indique réfléchir à de nouvelles mesures d’adaptation du plan de mobilité. "Tout n’est pas techniquement faisable, notamment des interdictions temporaires de circulation." Chaque cas étant particulier, des évaluations et des tests sont nécessaires.