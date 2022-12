Charleroi : les promesses culturelles de 2023

Pour l’équipe de l’Ancre, théâtre royal, par la voix de Noémi Haelterman, le souhait reste avant tout "que l’ensemble des Carolos passe des moments riches en rencontres et échanges, que la Culture puisse apporter à chacun sa part de magie, d’espoir et de sens". Un sentiment partagé par tous, qui préfèrent dès lors regarder, avant tout, vers cette nouvelle année, synonyme de deuxième partie de saison culturelle. Mais, surtout, de décisions ministérielles concernant les contrats programmes et les financements publics qui les accompagnent. "Pour cette année 2023, nous portons une unique mais forte résolution, que notre Centre culturel élargisse encore plus son offre et touche encore plus de public, grâce à ses projets citoyens", résume Anaïs Herbage, au sein du Centre culturel de Farciennes.

Du côté du théâtre royal de La Ruche, la directrice Eladia Cerrato Sanchez abonde: "Que 2023 soit une merveilleuse année, remplie d’expériences nouvelles lors de nos spectacles vivants. Que chacun puisse y trouver réflexion, enrichissement, détente et même éclats de rire". Au Quai 10, le passage, certes arbitraire, à une nouvelle page du calendrier grégorien évoque aussi espérances et grands projets: "Nous finissons 2022 sur de bons chiffres. Pour 2023, nous espérons que cela continuera sur cette lancée. Côté cinéma, nous misons sur la barre des 100 000 spectatrices et spectateurs. Nous allons continuer de croiser les disciplines et de créer du lien social".

Trois chantiers de taille

C’est à l’automne de l’année à venir que le Quai 10 dévoilera sa grande nouveauté ; en voici quelque avant-goût, il s’agira du CHAFF, le Charleroi Adaptation Film Festival: "Un festival tout entier consacré à l’adaptation en tout genre, littérature, cinéma, jeu vidéo, bande dessinée, musique. Ces univers artistiques coexistent au travers de tous les médias et nous voulons faire la part belle à toutes ces œuvres adaptées si riches et si denses. Avec ce festival, nous continuerons à montrer que le Quai 10 est un vrai tiers lieu, où les disciplines se croisent et se rencontrent".

Pour l’Ancre, c’est évident, 2023 doit être marquée du sceau des grands travaux: "Que cette nouvelle année soit celle du démarrage de notre projet de développement architectural tant attendu, avec le début du chantier et de notre période d’itinérance. Durant cette phase de transition, nous donnerons rendez-vous aux citoyennes et citoyens dans des endroits insolites, tels que le BAD festival".

De travaux, il en sera également question pour le Centre culturel d’Aiseau-Presles qui, en plus des confinements liés à la pandémie de coronavirus, avait aussi été impacté par les inondations de juillet 2021. Pour Nathalie Caccialupi, la directrice des lieux, 2023 porte deux grands messages: "Cette nouvelle année, ça sera la fête ! Non seulement le Centre culturel d’Aiseau-Presles va célébrer les 30 ans de son existence mais nous allons surtout enclencher un grand chantier: l’inauguration d’un second lieu, sur le site de La Papinière où la Commune d’Aiseau-Presles réhabilite une salle sur fonds propres et qui sera entièrement gérée et exploitée par l’équipe du Centre culturel". Le CC aiseau-preslois agira aussi, à son niveau, au projet de reconnaissance en coopération du Collectif Basse-Sambre, qui, depuis 2018, rassemble les Centres culturels de Jemeppe-sur-Sambre, Floreffe, Sambreville, Fosses-la-Ville, Fleurus et Aiseau-Presles.

En saison toute en passations

La sphère culturelle vit à cheval sur le calendrier, au rythme de saisons qui, bien souvent, s’entament à la rentrée de septembre et se terminent juste avant l’été, à la mi-juin. Force est de constater que cet exercice 2022-2023 restera synonyme de nouveaux visages, à la tête de plusieurs institutions qui participent au rayonnement de la métropole.

En juin 2022, Charleroi danse annonçait qu’Annie Bozzini allait quitter la direction du centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles au profit de Fabienne Aucant. En septembre dernier, Didier Gosset reprenait la coordination du Vecteur après le départ de Romain Voisin. En mars 2023, Marie Noble accédera à la direction du PBA, en remplacement de Pierre Bolle. Enfin, Jean-Louis Delaet vient d’annoncer son départ du Bois du Cazier, pour avril prochain. La personne qui le remplacera n’est pas encore connue.