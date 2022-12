L'artiste carolo Éric Martin sélectionné par le Musée royal d'Anvers

L’œuvre "The walking men" du sculpteur marchiennois Éric Martin est actuellement exposée au Musée Royal d’Anvers. Au terme d’un concours public pour lequel il a récolté 1224 votes, l’artiste a été invité au vernissage de l’exposition qui se tient jusqu’au 22 janvier 2023. "Il s’agissait de s’inspirer de l’adoration des Mages de Rubens. Ma sculpture représente la condition humaine de trois hommes qui vivent leur destin sans savoir où cela va les mener", explique-t-il. Le déséquilibre, tant physique que mental et émotionnel, de l’être humain dans une société qu’il n’a pas choisie constitue la source d’inspiration principale de cette artiste qui a plus d’une corde à son arc.