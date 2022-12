Charleroi: un million € pour les pensions des ex-élus

Elles et ils sont ainsi 42 à en bénéficier: 28 sont encore en vie, 14 se sont éteints mais leurs bénéficiaires légaux touchent une pension de survie. En 2019, 2020 et 2021, la Ville a consacré un peu plus d’1 million d’euros annuellement à cette obligation. On en est désormais à 10% de plus: les montants sont soumis à une indexation automatique comme c’est le cas pour les salaires. Si le brut mensuel de la pension varie d’une personne à l’autre, la moyenne s’élève à 2 831,88 euros pour chacun des 28 anciens échevins et bourgmestres. Quant au brut mensuel de la pension des 14 ayants droits (pension de survie), la moyenne se chiffre à 1010,35 euros. Une exigence d’âge est requise. Auparavant fixée à 60 ans, cette exigence a évolué au fil des réformes. Depuis 2019, la pension peut être prise à 63 ans si la preuve de 42 ans de carrière dans les différents secteurs peut être apportée. L’âge est ramené à 62 ou 61 ans pour autant qu’il y ait 43 ou 44 ans d’activité. Le paiement de la pension est cumulable à l’exercice d’un mandat de conseiller communal. C’est le cas notamment pour l’ancien bourgmestre et échevin Léon Casaert, qui siège toujours sur les bancs de la majorité.