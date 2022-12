Charleroi: des points d'eau potable enfin annoncés dans l'espace public

L’installation de points d’eau potable sur le territoire communal: c’est un dossier dans lequel on peut dire que la ville de Charleroi se hâte particulièrement… lentement. Cela fait en effet des années que le sujet s’invite de manière récurrente dans les débats politiques locaux… et qu’il n’y a pas de bonne nouvelle à annoncer. Celles et ceux qui espéraient pouvoir aller se désaltérer cet été à l’une de ces fontaines en seront une fois de plus pour leurs frais: aucune ne sera prête.