Charleroi: 12 rapports défavorables des pompiers en 2022

Il faut savoir qu’un contrôle quinquennal est requis dans les bâtiments accessibles au public, sauf pour les lieux de spectacle et de réception où l’inspection est annuelle. Au terme du contrat signé avec Luminus Solution pour la remise en conformité et la rénovation énergétique de seize ensembles immobiliers communaux (programme Renowatt), huit rapports défavorables ont été notifiés: ils concernent six écoles dont trois à Charleroi (Bosquetville, de l’Alouette, du Nord), une à Jumet (rue Dewiest), une à Montignies-sur-Sambre (Duchère) et une à Gilly (Jules Destrée) ainsi que les deux complexes sportifs à Roux et Mont-sur-Marchienne où des travaux ont été entrepris.

Parmi les avis favorables, six sont assortis de conditions: pour la crèche du Roton et l’ancienne école de Bayemont à Charleroi nord, pour les complexes sportifs de la Belle Vue et de l’Asie à Marcinelle, de la rue Tantenne à Ransart et le stand de tir de la Police. Un seul rapport est favorable, celui de la crèche l’Espoir sur le site de la cité Parc à Marcinelle. En dehors du centre culturel de Mont-sur-Marchienne dont la rénovation a imposé la fermeture au grand dam du secteur associatif, trente autres biens ont été inspectés cette année par les services de prévention: les visites n’ont donné lieu à un avis défavorable que dans quatre cas, pour 26 rapports positifs dont 19 assortis de conditions.

Pour améliorer la gestion des dossiers, la Ville a demandé à la zone de secours Hainaut Est de lui communiquer à l’avance son calendrier d’inspections, tant annuelles que quinquennales.