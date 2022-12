Dampremy: une nouvelle vie pour la discothèque le Plaza, trois nuits par semaine

Avec deux de ses amis (le DJ MB pour le volet animation et la régie, Everic Gevers pour le marketing et l’événementiel) et sa compagne Enxhi en charge des ressources humaines, Alex a relevé le défi de ressusciter l’ancienne discothèque de la rue des Français. "Nous l’avons entièrement remise en conformité incendie et électricité, la déco a été rénovée du sol au plafond, le mobilier a été renouvelé", indique l’investisseur qui a concrétisé le projet après plus de six mois de transformations. Objectif: imposer le New Plaza sur la carte des lieux de sortie nocturne. "À moins d’un kilomètre de l’hypercentre, cette offre était quasi inexistante à Charleroi", assure-t-il. La boîte comblera désormais ce déficit pour le grand bonheur des clubbers.

Trois nuits par semaine

Avec une ouverture trois nuits par semaine dans un premier temps – les jeudis de 19 à 1h pour des rendez-vous oldies (toute la musique des années 70 à 2000 sans oublier le soul popcorn), les vendredis de 22 à 5h pour les plus jeunes générations et les samedis selon les mêmes horaires pour tous les âges à partir de 21 ans.

Par la suite, des soirées à thèmes seront organisées (moon, fluo, open bar party, célibataires, popcorn, etc.) selon un calendrier diffusé sur les réseaux sociaux, dont Facebook. L’établissement dispose de quatre sorties de secours. "Les pompiers nous ont délivré une autorisation pour l’accueil de 300 à 350 personnes, une jauge qui permet d’être à l’aise dans un espace intérieur de près de 500 m2."

Le New Plaza met les petits plats dans les grands pour cette fin d’année. "Nous avons en effet mobilisé d’importants moyens pyrotechniques et des effets spéciaux (canon à confettis, canon à mousse, lasers, fumigènes) pour passer le cap de la Saint-Sylvestre, explique Everic. Notre DJ fera monter la température jusqu’à l’apothéose." Si vous n’avez encore rien prévu pour le réveillon, ne tardez pas à réserver une table ou l’un des salons privatifs au 0491/52 10 15, le droit d’entrée est au prix démocratique de 7 € par personne comprenant une flûte de champagne et le vestiaire, obligatoire.

Le New Plaza vise une clientèle select, que l’on vienne en solo, entre amis ou en couple. "Un service de sécurité veillera à la bonne tenue vestimentaire de nos clients."