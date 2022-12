Mont-sur-Marchienne : Petit Jean, pour l’amour du fromage bientôt disponible au bar

Un événement joue le rôle de déclencheur: la fin de la mission d’Immowal décidée par le gouvernement wallon. L’occasion de faire le grand saut, non sans avoir suivi une formation au Cefor à Namur, axée sur la découverte et les techniques de fabrication des fromages, et avoir élaboré son projet commercial, en cela bien aidé par sa formation. "À 40 ans, c’était le bon moment pour sortir enfin ce vieux projet et changer de vie", sourit-il. Son idée, c’est évidemment de proposer à la vente des fromages. Mais avec des ambitions à la hauteur de sa passion: "Je propose des fromages AOP français classiques, très qualitatifs, et des fromages découverte, de France et de Belgique – wallons – globalement au lait cru, donc ancrés dans leur terroir."

Un bon départ

Pour cela, Manu Pepinster a recours à des fournisseurs qui peuvent lui donner accès à des produits incomparables. En particulier un des rares "ramasseurs" de fromages actifs en Wallonie, carolo, qui le fournit en produits belges, mais aussi, pour les fromages français, des indépendants qui se fournissent au réputé marché Rungis, à Paris. "Ce sont aussi ces intermédiaires qui m’ouvrent les portes de producteurs que je rencontre chez eux. Je peux alors décider que ce sera tel producteur, et pas un autre, qui me fournira le fromage de telle appellation. Je compte bien aller passer quelques jours, trois ou quatre fois par an, chez des fromagers, pour pouvoir choisir sur pièce."

Tout juste équipée d’une chambre froide parfaitement en phase avec la situation énergétique que nous connaissons, la fromagerie Petit Jean – allusion au grand-père bijoutier – a ouvert ses portes le 16 décembre dernier, place des Essarts. Fromages à la découpe, plateaux repas, prédessert et apéro, plateau raclette "au lait cru" avec charcuterie fine, mélange pour fondue, le tout accompagné, pour ceux qui le souhaitent, du vin en harmonie. La clientèle a trouvé son compte parmi les 90 références fromagères proposées. "Les retours sont super-positifs. Certains clients sont déjà revenus. Pour Noël, nos espérances ont été dépassées."

Le bar à fromages dans un mois

Déjà les préparatifs sont lancés pour la Saint-Sylvestre. Histoire de se renouveler, une quinzaine de références disparaîtront, faisant place à d’autres. "Il est aussi important d’être à l’écoute des demandes et des suggestions des clients", insiste-t-il. L’étape suivante, et non des moindres, sera pour la fin janvier. "C’est le moment prévu pour l’ouverture du bar à fromages. Un concept encore absent en région de Charleroi. Il y en a juste un à Namur, Chez Juliette ." Une douzaine de places permettront de déguster sur place des fromages, avec la boisson appropriée, chaque midi de semaine, ainsi que le vendredi, pour un apéro entre 17 et 19 h. "Et, j’espère, une terrasse à la belle saison…"