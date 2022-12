Des écoteams vont débarquer dans les principaux bâtiments publics de la Ville de Charleroi

Si la Ville de Charleroi a mobilisé d’importants moyens dans ces deux derniers axes, elle compte aussi sur les économies d’énergie pour réduire son empreinte carbone, et tendre vers le zéro à l’horizon 2050. Dans ce cadre, un prestataire externe vient d’être désigné pour accompagner la transition et animer un réseau d’ écoteams dans les bâtiments communaux.

C’est le bureau conseil en stratégie de transformation durable Igneos. Mission ? "Travailler avec les différents responsables à la définition d’un plan d’action, résume l’échevin Xavier Desgain, en charge de la Transition. Il s’agit concrètement de faire évoluer les comportements en responsabilisant les gestionnaires et usagers de nos infrastructures. Exemple: les sensibiliser à bien fermer les portes des bâtiments quand ils sortent pour aller fumer, veiller à ce que les vannes thermostatiques soient coupées en soirée et les week-ends, éteindre les lampes dès que la luminosité le permet, débrancher les appareils à l’arrêt… Des petits gestes du quotidien qui peuvent faire la différence."

Une formation du personnel est prévue. Le collège en attend une économie de 5% à dater de l’hiver 2023-2024 prochain. "Ce qui représente quand même 1 250 000 €€ de dépenses sur la base des tarifs actuels, souligne Desgain. À grande échelle, ces petits efforts peuvent avoir des répercussions non négligeables sur les prix de l’électricité et du gaz. On constate en effet que la crise a tiré les consommations de 20% vers le bas, ce qui a favorisé une baisse des tarifs. Si ces comportements se généralisent, tout le monde sera gagnant environnementalement et économiquement." .