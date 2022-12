Depuis le temps que vous attendiez l’ouverture de ce nouvel écrin (près de trois ans tout de même, c’est un bail), vous ne vouliez pas perdre de temps pour le visiter. C’est ainsi qu’une semaine après l’inauguration à la faveur d’un samedi 24 décembre où vous n’aviez plus d’achat à effectuer ni aucun rendez-vous chez le coiffeur, vous vous êtes dit que c’était peut-être l’occasion. Vous avez donc formé l’un des deux numéros du musée pour connaître les horaires. Et là, surprise !

Au lieu d’arriver à l’accueil du nouveau musée, vous êtes tombé sur la messagerie personnelle d’un agent communal. "C’est peut-être une erreur de ma part", avez-vous pensé. Et vous avez recomposé le numéro avec application. Et bien non, ce n’était pas une erreur, du moins pas dans votre chef. Vous avez eu droit à la même messagerie une deuxième fois. Comme vous n’êtes pas de nature à vous décourager, vous avez appelé l’autre ligne. Et là -soulagement – vous avez entendu une vraie voix en live. Sauf que c’était celle d’une retraitée de la Ville qui vous a confié ne pas comprendre pourquoi la déviation vers son numéro n’avait pas été supprimée. Dévouée, elle vous a quand même indiqué que le musée venait de fermer à midi en ce jour de réveillon, car le 24 comme le 31 décembre, l’accès n’est organisé que le matin.

Si vous êtes toujours décidé à découvrir le lieu, ne manquez pas le créneau de cette semaine, qui s’ouvre de ce mardi 27 décembre (de 9 à 17h) jusqu’à ce samedi 31 décembre à midi. Et renoncez à appeler le 071 86 11 35. Ce lundi 26 décembre, c’était toujours cette même fichue messagerie !