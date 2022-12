Davantage d'autopartage à Charleroi

Lors de son vingtième anniversaire cet automne, Cambio était revenu sur l’évolution de sa flotte et de la demande en Wallonie. Le groupe exploite désormais 170 stations au sud du pays, dont trois dans l’intra-ring carolo. Un chiffre qui devrait passer à quatre, voire cinq dans les mois à venir, selon Xavier Desgain. Et cela sans compter l’ouverture de nouveaux points de carsharing dans les districts de la périphérie, notamment place Destrée à Gilly au terme des travaux de rénovation. En 2022, quelque 4 000 utilisateurs ont recouru à cette solution de déplacement en Wallonie. Le succès se traduit notamment par des taux d’occupation des véhicules très importants, de presque 50% aujourd’hui. "Cela signifie que les voitures sont en mouvement 12 heures sur 24", selon le porte-parole de la société.

Avant la crise du Covid, l’évolution avait été plutôt linéaire et le taux d’occupation atteignait les 38%. Dans le dispositif Cambio, une flotte de véhicules de différentes capacités, pour des usages variés, est accessible 24h/24, que ce soit pour des particuliers, des organisations ou des sociétés. Ces véhicules sont à disposition dans des stations fixes, à différentes places et dans plusieurs villes. L’utilisateur paie en fonction de la durée et du kilométrage sans devoir se soucier de l’assurance, du contrôle technique ou de l’entretien. Il doit ramener le véhicule à sa station de départ.

À Charleroi, neuf voitures sont réparties entre trois stations existantes: au fond du boulevard Tirou près du siège de la BNP Paribas, dans le quartier de la gare centrale et près du palais de justice. Deux nouvelles stations doivent ouvrir: l’une à proximité du PBA (au terme du remodeling de l’espace des Beaux-Arts), l’autre à l’extrémité sud du bout du boulevard Tirou près de Notre Maison.

"Selon les chiffres que Cambio nous a fournis, les véhicules basés à Charleroi roulent au-delà de la moyenne annuelle des 20 000 kms", note Desgain, qui en conclut assez aisément: "Il y a donc du potentiel. Nous allons pour notre propre flotte examiner l’opportunité de recourir à ce service. Sa rentabilité doit être calculée sur la base de nos déplacements en interne".