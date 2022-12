Charleroi: 80 emplacements de bornes électriques à l'étude

Charleroi, première métropole wallonne, n’échappe pas à ce constat. Mais Igretec est en train d’identifier les zones utiles pour accueillir des bornes de rechargement électrique sur le territoire de la ville. Nicolas Tzanetatos, chef de groupe d’opposition MR, a demandé des comptes dans le dernier bulletin des questions écrites.

"Pour appliquer la vision FAST de la Région wallonne, qui veut augmenter la part de la marche de 3 à 5 % dans les déplacements, celle du vélo de 1 à 5 %, celles des bus et trams de 4 à 10 %, celle des trains de 9 à 15 % et celle de la voiture de 82 à 62 %, il faut penser au déploiement des bornes de recharge des voitures électriques", note l’échevin de la Mobilité et de la Transition, Xavier Desgain (Écolo). "Par exemple, la proportion de bornes pourrait être plus importante dans les parkings de persuasion hors du centre que dans la ville, ou une préférence pourrait être donnée aux bornes dans des parkings en ouvrage (souterrains, NDLR) et à domicile plutôt que sur la voie publique."

Ça, c’est la théorie. Mais en pratique aussi les choses bougent. 80 emplacements (160 bornes en tout) sont à l’étude sur le territoire de la Ville : "Des bornes semi-rapides à des endroits très visibles, pour répondre aux besoins urgents des véhicules dont les batteries sont insuffisamment chargées", indique l’échevin. Le plan sera présenté en janvier ou février 2023. "Il s’agira de bornes gérées par des opérateurs privés, accessibles à tous les usagers sans distinction, qui seront financées par les opérateurs eux-mêmes et à amortir par la vente d’électricité. Ces emplacements resteront bien sûr soumis aux règles de stationnement à durée limitée ou au stationnement payant là où c’est en vigueur." Aucune date d’installation n’est, par contre, avancée.

Mais "des réflexions sont également en cours" pour équiper les zones résidentielles où il ne sera possible d’installer ces bornes en voirie. Enfin, "pour mieux équiper les parkings de persuasion des lignes de métro et de bus structurantes, nous étudions la possibilité d’y placer une combinaison d’ombrières photovoltaïques et de bornes de recharge. Cette solution serait d’autant plus intéressante que ces zones sont surtout destinées à du stationnement de longue durée et que cela permet d’utiliser directement la production photovoltaïque sans faire trop appel au réseau. Cela doit bien sûr encore être étudié dans le détail."