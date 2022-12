Le Resto du cœur en habits de Noël

En cette veille de réveillon, c’est branle-bas de combat au Resto du cœur de Charleroi. "Nous avons préparé entre 200 et 300 repas à servir à table, explique la responsable de cuisine Annabel Mascaux. Mais nous allons aussi distribuer des colis repas aux membres des familles de nos visiteurs qui nous en feront la demande. Notamment les enfants qui sont encore à l’école en ce 23 décembre." Au total, grâce aux sponsors et donateurs, près de 600 colis seront offerts ce vendredi. La directrice Céline Pianini a fait les comptes: "En 2022, nous en aurons distribué entre 80 et 85 000, soit 25% de plus du volume d’avant crise sanitaire. Mais nous étions à 120 000 en 2021 !" Pour ce repas de noël avant noël, l’équipe du Resto et les bénévoles ont mis les petits plats dans les grands. Des assiettes apéros attendent les participants sur les tables avec des morceaux de boudin, des dés de fromage, des biscuits salés. "Le menu comporte quatre services", poursuit Annabel. Velouté de potirons et de patates douces avant les croquettes de fromage sur leur lit de salade. En plat, c’est une cassolette de poissons, pommes de terre grand-mère, et une bûche pour finir.