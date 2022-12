Village solidaire à Charleroi: cap sur l'édition 2023

Dans le quartier de l’Éden, la quatrième édition du village solidaire du Centre d’action laïque a tenu toutes ses promesses. Le montage des stands a commencé dès 7h du matin, selon Geneviève Briclet du CAL pour une ouverture à partir de 10h et jusqu’en milieu d’après-midi. Avec l’ASBL La Faim du mois, l’événement attendu par les familles démunies leur a mis un peu de baume au cœur en cette période de fêtes: distribution de soupes et de boissons chaudes avec des douceurs, remise de colis alimentaires, distribution de jouets et de livres aux enfants (en présence du père Noël), remise de boîtes cadeaux préparées par l’enseigne Biocap et d’élèves, accès à un vestiaire avec des vêtements, mise à disposition de la dog wash de la Société royale protectrice des animaux.