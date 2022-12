La géothermie chauffera le nouveau hôpital de Charleroi

En appoint

Le recours à ce moyen de chauffage ne date pas d’hier, pour le GHdC. Soucieux de l’impact environnemental de la nouvelle infrastructure, les dirigeants et concepteurs avaient envisagé un moyen de chauffage complémentaire au gaz, la source principale. "Ce devait être un appoint, notamment parce qu’il était préférable de ne pas miser sur un seul système pour des raisons de sécurité de chauffage", explique Pierre Jacmin, directeur technique du GHdC.

Le réseau de chaleur de l’incinérateur de Tibi, à Pont-de-Loup, fut envisagé, mais écarté en raison de la distance. "On a alors envisagé la géothermie de grande profondeur pour aller chercher l’eau au niveau de la couche géologique du dinantien, mais c’était trop coûteux. De plus, le volume de chaleur aurait été nettement supérieur à ce qui était nécessaire pour l’hôpital, et il fallait envisager un réseau de chaleur plus large, ce qui n’aurait pas été notre rôle."

Rentable en 10 ans

La géothermie de moyenne profondeur apparaissait comme la meilleure solution,

Mais elle restait encore onéreuse pour l’institution hospitalière, même si l’installation de géothermie permettrait d’économiser sur le chauffage au gaz, au dimensionnement un peu réduit. "Au départ, le temps de retour sur investissement aurait été de 30 ans, poursuit Pierre Jacmin. Mais l’évolution à la hausse du coût des combustibles et l’aide de la Wallonie ont changé la donne: à présent, le retour sur investissement est limité à 10 ans. La géothermie couvrira 35 à 40% de nos besoins en chaleur."

L’octroi du subside wallon est conditionné à la concrétisation du projet avant la fin 2025. Un délai plus que confortable puisque le nouvel hôpital a prévu d’ouvrir ses portes en juin 2024.