Charleroi : le permis est accordé pour le bus à haut niveau de service

Oui à une solution de transport en commun efficace, non à la création d’un sens unique dans le dernier kilomètre de l’avenue Pastur, et oui, surtout et avant tout, à la vie locale: ce sont les trois éléments qui ont guidé le fonctionnaire délégué dans son travail de réflexion et d’élaboration du permis d’urbanisme. Pour cela, Raphaël Stokis et ses équipes ont fait évoluer le projet. "Nous y avons ajouté des conditions qui vont permettre d’apaiser les inquiétudes des riverains et commerçants", résume-t-il. Sur cet axe, le parcours s’étend sur 5,2 kilomètres dont 0,8 prévus en sens unique après la rue du Beau Site. "Nous nous sommes opposés à la création de ce sens unique."

Pour ce faire, deux nouvelles mesures de circulation ont été intégrées: le placement à hauteur de l’hypermarché Carrefour d’un panneau indiquant que la RN53 est réservée à un usage local, et l’installation de deux caméras ANPR intelligentes (à reconnaissance de plaques d’immatriculation) avec une limitation de vitesse à 20 km/h entre l’entrée du périphérique R3 à Mont-sur-Marchienne et la rue du Beau Site. "Cela obligera le trafic de transit à emprunter des itinéraires alternatifs sans engorger le centre de Mont-sur-Marchienne, explique Raphaël Stokis. Loin de faire peser une menace sur le commerce local, ce dispositif va au contraire alléger la charge de circulation".

Pour renforcer le respect de la signalisation, il n’est pas exclu que des radars tronçons fassent leur apparition dans un second temps. Par rapport à la fréquence des bus, le TEC s’est engagé à organiser un départ toutes les dix minutes, ce qui rendra cette offre attractive. Reste la question du parking.

Le projet déposé prévoyait la suppression de 50 places dans la traversée de Mont-sur-Marchienne, et le maintien de la capacité sur les places Dessaise et des Essarts. "Nous avons réussi à préserver 35 des 50 places promises à la disparition", souligne le fonctionnaire délégué. Et sur les deux places, leur nombre a été revu à la hausse: de 100, on passera à 120. Un autre permis est en cours de rédaction pour le parcours du BHNS sur l’axe de la N5. Il sera notifié dans les prochaines semaines.