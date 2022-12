Abattage d'arbres à Charleroi: il y a toujours des règles à respecter

Partout, l’abattage d’arbres suscite émotion et colère. À Charleroi, des riverains montent régulièrement au créneau pour dénoncer les faits, interpeller les autorités. C’est ainsi que la disparition des platanes sur le site de l’UT, comme la coupe d’arbres de la place Charles II ont amené les membres du conseil de participation à réagir dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal. Dans une réponse à la question du conseiller C + Tanguy Luambua, le bourgmestre Paul Magnette apporte des précisions sur les procédures requises pour abattre des arbres remarquables, dont la circonférence dépasse 1,5 mètre au sol. Il faut savoir que toute intervention est régie de manière rigoureuse par le CoDT, le Code du développement territorial. Un permis doit ainsi être délivré par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, sur demande de la Ville. Une fois l’autorisation obtenue, un avis doit être affiché. Magnette rappelle que quand des motifs sanitaires imposent un abattage, une expertise indépendante est requise. Dans ce cadre, Charleroi fait appel à Hainaut Développement, organisme provincial, afin de garantir le diagnostic posé par ses agents. Si un arbre risque à court terme d’entraîner des dommages majeurs aux personnes et aux biens, des mesures nécessaires à la sécurité publique peuvent être prises en urgence, sur base des rapports délivrés par Hainaut Développement. Dans ce cas, l’affichage n’est pas systématique. En pratique, les équipes de Nature en ville s’efforcent d’informer la population: elles le font dans un esprit de transparence et de responsabilisation. Quant à la gestion des plantations en milieu urbain, une programmation rigoureuse a été définie: trois grandes trames sont ainsi prévues pour la verdurisation de la ville-haute. Il y a le réseau de places, les grands boulevards, ensuite, et les rues plantées, enfin. Ensemble, ces trames vont créer un paysage autonome et durable. Sous cette mandature, la majorité communale s’est fixé l’objectif de planter mille nouveaux arbres par an. Pour 2022, cet objectif a été largement dépassé, assure Paul Magnette.