Le principe : tout au long de la semaine jusqu’à ce vendredi, les personnalités élues à Charleroi sont évaluées par les journalistes des rédactions de la DH et de L’Avenir sur base de quatre critères : leur connaissance des dossiers, leur action concrète sur le terrain, leur vision stratégique et leur engagement, c’est-à-dire leur implication dans la fonction.

Y a-t-il de la disponibilité et de l’écoute, les prises de parole sont-elles pertinentes, les questions écrites font-elles avancer la Ville, est-ce assez, trop ou trop peu, est-ce convaincant ? C’est l’objet de cet exercice, un examen forcément subjectif mais pour lequel nous avons sollicité les élu.es pour obtenir leur analyse et une synthèse de leur travail durant l’année, afin de pondérer les résultats.

Nous vous livrons ici la quintessence de nos observations et de nos discussions en "conseil de classe". Sachez toutefois que c’est vous, et vous seul, qui délivrerez le bulletin final : celui qui sera glissé dans l’urne des élections communales d’octobre 2024 !

Marie-Anne Gailly (Écolo) : 6,7/10

Pas facile d’être cheffe d’un groupe de trois élus dont l’un est échevin et l’autre président du conseil communal, ce qui le contraint à une certaine neutralité. Politiquement, elle n’a pas les crocs acérés et, pour tout dire, on la sent plutôt investie d’un devoir citoyen que d’une véritable mission de contrôle de son exécutif et de la défense de ses positions. En séance, elle ouvre des débats en déposant des projets de motion, mais garde toujours une certaine réserve. "Sans verser dans la polémique ou le court-termisme", écrit-elle dans son auto-évaluation. Elle consacre beaucoup de temps à l’étude des dossiers, et c’est dans l’ombre, durant les "bureaux" de préparation des conseils publics, qu’elle s’exprime le plus. Son rôle vient de changer : elle devient présidente du conseil communal, remplaçant son colistier Benjamin Debroux le 19 décembre. Pour sa première séance, elle a eu un conseil dédié au budget. On l’a trouvée crédible, mais un peu laxiste, notamment avec des prises de paroles intempestives des conseillers communaux. Mais il faut remarquer qu’ils étaient particulièrement survoltés. On lui souhaite bien du courage pour s’assurer que l’ambiance au conseil soit studieuse plutôt que le reflet d’une cour de récréation.

Nicolas Kramvoussanos (indép.): 7,4/10

Nicolas Kramvoussanos est un groupe politique à lui tout seul. Il a beau être indépendant, il agit comme s’il était chef de groupe, voire président de parti. Interventions en séance, demandes d’explications et questions écrites, c’est un champion de la discipline. Dans sa fonction de mandataire public, il a pris de l’assurance cette année. Bien-être animal, transition énergétique, sécurité, mobilité, commerce, fêtes, précarité, intercommunales, travaux publics, enseignement… Nicolas Kramvoussanos s’invite dans tous les débats. Il a des avis sur tout, et il a surtout des avis. Il se dit "sans couleur politique et sans objectif électoraliste", ce qui correspond bien à son attitude lors des conseils communaux : il s’exprime aussi bien pour faire valoir une critique et ruer dans les brancards que pour saluer une décision ou caresser la majorité dans le sens du poil. Ses prises de parole mériteraient cependant d’être davantage préparées, pour éviter les circonvolutions et cadrer son discours – qu’il tient avec beaucoup de passion, trop peut-être. Parce qu’attention : son excès de sincérité le déforce dans certains débats, aussi incroyable que cela puisse sembler à écrire.

Jean-Noël Gillard (DéFI): 7,5/10

Toujours aussi précis et pointilleux sur ses interventions, préparées avec soin et proposant souvent des solutions aux problèmes, Jean-Noël Gillard a cependant manqué d’un peu de punch cette année. Il a été fort occupé, plus qu’avant peut-être, sur le côté de son mandat politique : dans son auto-évaluation, il rappelle qu’il s’est lancé dans un master en communication, en horaire décalé. Difficile de le lui reprocher, surtout qu’il a passé quelques années en hyperactivité alors qu’il est bien seul au conseil, mais c’est à noter. Il continue cependant à jouer son rôle, d’appuyer la majorité quand il estime qu’elle fait bien, de la challenger quand il voit des manquements. Intelligent, pertinent, constructif : Jean-Noël Gillard n’est pas là pour mettre la majorité en difficulté mais plutôt faire avancer le schmilblick. Dans ses interventions, cependant, le technicien prend souvent le pas sur le mandataire politique : il a tendance à vouloir être trop complet, ce qui peut faire perdre de la substance à ce qu’il avance. Mais quand il remonte les préoccupations citoyennes de terrain, il est dans son rôle de proximité. Il s’efforce d’apporter des idées neuves au moulin du débat, et de la réflexion politique. Le monde change, il sait en prendre la mesure.

Tous les bulletins ont été distribués

Cette année, les journalistes (pour la première fois venus de la DH et de L’Avenir) ont à nouveau "tout donné" pour essayer de distribuer des cotes et commentaires justes et intéressants. L’autoévaluation demandée aux différents élus a été d’une grande aide – et pour la première fois, toutes et tous ont répondu se sont pliés à l’exercice. Entre redites et découvertes, elles ont permis de – réellement – pondérer les notes du "conseil de classe" des journalistes.

Une mention spéciale peut être ajoutée à cette dernière entrée des bulletins de Noël : elle concerne le bourgmestre Paul Magnette, que nous avons collectivement coté à 7,6/10. C’est lui qui a le plus de responsabilités et c’est donc lui qui a le plus à prouver. Mais il sait s’entourer… S’il fallait noter Paul Magnette en fonction de son collège, il atteindrait le 8/10. Ce qui rappelle également qu’il y a des élus de qualité à Charleroi.

Le conseil communal n’est pas en reste, loin de là : autant dans la majorité que dans l’opposition, des personnes s’impliquent pour "faire de la politique" en dépassant la simple représentation. Ils et elles se reconnaîtront.

Rappel des cotes du collège : Julie Patte (8,7), Éric Goffart (8,0), Xavier Desgain (8,6), Mahmut Dogru (7,6), Babette Jandrain (7,7), Karim Chaïbaï (8,4), Thomas Parmentier (5,9), Laurence Leclercq (7,8), Alicia Monard (8,2), Philippe Van Cauwenberghe (8,5) et Paul Magnette (7,6).

Au niveau des conseillers : Benjamin Debroux (6,8), Jean-Philippe Preumont (6,6), Pauline Boninsegna (8,1), Nicolas Tzanetatos (7,7), Anne-Sophie Deffense (6,6), Jean-Noël Gillard (7,5), Marie-Anne Gailly (6,7) et Nicolas Kramvoussanos (7,4).