La boucle du métro carolo rebouclée le 3 janvier

La ligne M1 (vers Anderlues) avait dû être carrément supprimée pour les besoins de ce vaste et long chantier. Ses fréquences avaient alors été injectées sur la ligne M2, à partir de la station Beaux-Arts. Retour à la normale donc: la ligne M1 sera à nouveau fonctionnelle. Les autres lignes M3 (vers Gosselies) et M4 (vers Soleilmont) retrouveront elles aussi leurs itinéraires habituels: elles ne seront plus limitées aux stations Tirou et Villette, mais parcourront à nouveau complètement la boucle autour de Charleroi. De quoi fluidifier la circulation des voyageurs au cœur de la ville.

Arrêt Sambre et Gare Centrale

Ce n’est pas tout. Depuis septembre, les usagers peuvent compter sur un arrêt de tram temporaire, créé face à la gare des bus provisoire A située entre l’Hôtel des chemins de fer et l’ancien centre de tri postal. L’objectif de cette initiative, qui concerne les lignes M2 et M3, étant de réduire le parcours entre l’arrêt Tirou et la gare. L’arrêt portera le nom de "Sambre" et figurera officiellement sur les horaires. "Il perdurera au moins jusqu’à la fin du chantier, fin 2023, mais l’idée est de le pérenniser car il pourrait desservir le secteur, avec notamment le coliving qui devrait voir le jour à l’ancien Hôtel des chemins de fer. Ce sera discuté avec la Ville", indique Véronique Benoit, porte-parole et directrice opérationnelle commerciale.

Ce ne sera pas le seul nom auquel il faudra s’habituer. On le sait, la SNCB a officialisé le changement de nom de plusieurs gares de Charleroi à la demande de la Ville. En commençant par la principale: Charleroi-Sud, désormais nommée "Charleroi-Central". Ce ne sera pas sans conséquence pour les réseaux métro et bus du TEC pour lesquels la gare du Sud s’appellera désormais "Gare Centrale". Les plans du réseau et la signalétique seront adaptés en conséquence.

"Nous avons l’assurance que plus rien ne changera pour le parcours du métro d’ici la fin du chantier, conclut la porte-parole. Pour les bus, les deux gares provisoires actuelles seront maintenues jusqu’à la fin 2023."