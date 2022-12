La Ressourcerie Val de Sambre est prête à passer à la vitesse supérieure en doublant sa capacité de try et recyclage

À l’étroit dans ses installations de Couillet, la Ressourcerie porte un projet de construction d’un centre de tri intégré d’une superficie de 3000 mètres carrés avec bureaux, atelier, showroom et espaces de stockage. L’ambition est de pouvoir traiter chaque année 4000 tonnes d’encombrants, en bon ou en mauvais état, avec l’objectif d’en remettre un maximum dans les circuits de vente de seconde main. L’investissement est estimé à 4,5 millions d’euros. Il a été inséré dans le portefeuille de projets "Circular Charleroi Metropole" de l’intercommunale Igretec, pour la nouvelle programmation Feder. "Tous les signaux sont au vert, indique la directrice. Nous avons en effet obtenu le permis en septembre et reçu des offres de prix en juin. Nous sommes donc prêts à ouvrir le chantier pour une durée d’exécution d’environ 18 mois."

C’est au début de l’année prochaine qu’un arbitrage interviendra dans les candidatures Feder. S’il est retenu, le projet de centre de tri intégré de la Ressourcerie pourrait déjà se concrétiser à la fin 2024 sur le pôle environnemental de Tibi, à Couillet, où il complétera les installations existantes, dont la nouvelle usine de traitement et recyclage des bouteilles en plastique PET de Veolia Sources Alma, dont l’aménagement s’’achève.

À l’entrée gauche du site, visible depuis le viaduc de l’ancienne usine Solvay, le nouveau bâtiment s’élèvera sur deux niveaux avec une large ouverture vitrée sur son showroom. Il offrira presque trois fois plus d’espace que l’infrastructure actuelle, limitée à 1100 mètres carrés. Deux magasins décentralisés proposent déjà le mobilier, l’électro, les canapés et articles de loisir reconditionnés par les travailleurs de la Ressourcerie: il s’agit d’une part de l’espace pôle Sud que l’ASBL Trans’form exploite avec Oxfam Solidarité sur la chaussée de Philippeville à Couillet et de la boutique R Store, ouverte depuis octobre à Montigny-le-Tilleul et gérée en collaboration avec le CPAS local.

Pour augmenter le taux de réemploi des encombrants déposés en parcs à conteneurs, l’intercommunale Tibi a imaginé le projet "zéro encombrants". "Il s’agit de mettre gratuitement à disposition des visiteurs et membres du personnel les meubles et salons en bon état collectés dans le réseau", explique Philippe Teller. L’expérience devrait être testée prochainement au recyparc de Montigny-le-Tilleul.