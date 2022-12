Charleroi : un jardin partagé et des oeuvres au Cercle Saint-Charles

Ce budget a permis de financer la réalisation de deux fresques artistiques par Full Colors Crew et Ad’Hoc Mosaïque, mais aussi des bacs à plantes aromatiques, un coin lecture avec des fauteuils et des boîtes à livres en plus d’un jardin partagé. Et les riverains ont pris goût à l’aventure !

Sur le pignon sud, le public peut découvrir une fresque participative et évolutive réalisée par Full Colors Crew (Veks et Albine). "Nous avons eu une petite dizaine de participants. Cette fresque représente le Cercle Saint-Charles et ses activités, les phrases et dessins ont été choisis sur base d’un sondage auprès des clients du Cercle", note Stéphanie Joris. Sur un autre pignon, la fresque artistique représentant le Prétexte et le Quartier a été réalisée par Nicolas Hellas pour AdHoc Mosaïque.

On peut y voir différentes symboliques comme une colombe et une auréole dorée faisant allusion aux reliques de Saint-Valentin abritées dans l’église voisine. La flèche contenant des plantes évoque le jardin et les couleurs de la charte graphique du Cercle tandis qu’en arrière-plan, on devine des cheminées qui crachent de la fumée, esquisses du passé industriel de la Ville. Enfin, l’inscription "Vivre ensemble" est une des valeurs défendues par ce projet. Le défrichage du jardin partagé a été réalisé grâce au soutien des voisins et de bénévoles. Les plantations prendront forme au printemps prochain.