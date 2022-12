Charleroi : le Rockerill en transition

Sans le temps de la réflexion, le coordinateur revient à chaud sur les événements qui ont marqué cette année écoulée: "Il y a eu deux soirées particulièrement mémorables. Le Rockerill festival, le 2 septembre dernier, avec Front 242, ce qui nous a permis de revoir énormément de vieux copains des années 1980 et 1990, et une prestation d’Arnaud Rebotini qui a offert l’un des meilleurs concerts live de techno de ces 20 dernières années en Belgique. Puis, il y a eu le concert de Chevalier Surprise, c’est un projet d’un membre d’Experimental Tropic Blues Band avec deux artistes porteurs de handicap. Et ce sont de vrais showmen, la connexion avec le public a été immédiate et durable. D’ailleurs, c’est une photo de ce concert qui illustre notre carte de vœux, cette année". Le Rockerill aura aussi joui d’une exposition supplémentaire de son nom et de sa marque, grâce à la première édition du Festival Classic 21, qui a occupé les anciennes forges, en mai dernier.

Triplement de la demande du soutien financier

Au-delà, et tel qu’évoqué plus haut, le regard vers 2023 va surtout se focaliser sur les murs et les toitures ; mais tout cela dépendra nécessairement du nerf de la guerre: "Notre nouveau contrat programme a été bouclé et envoyé dans les délais, tout est désormais entre les mains de la ministre et de ses collaborateurs, nous ne savons pas ce que nous aurons en plus ou en moins". Sacchi et ses collaborateurs savent, par contre, ce qu’ils ont demandé: "Nous briguons un triplement de notre subvention actuelle. Étant donné les enjeux, avec le rachat du bâtiment et les travaux à effectuer, c’est justifié. Ça l’est d’autant plus si nous voulons développer le Rockerill et gravir une marche de plus au niveau régional, belge et international. Nous pouvons l’affirmer, il n’y a pas d’autre salle comme la nôtre, avec notre structure, notre programmation, en Belgique francophone. Mais nous ne sommes toujours que trois personnes pour faire tourner le Rockerill. Se développer passera par de l’embauche et ça ne sera possible que par un refinancement".

L’équipe de la rue de la Providence espère donc obtenir toutes les réponses fermes et définitives dès le début de cette année 2023, pour un passage à l’acte vers le nouveau Rockerill en 2024.