Pas dans son état normal, il visite deux véhicules et dérobe un GPS

Le 26 octobre dernier, ce dernier a été interpellé en flagrant délit alors qu’il venait de briser l’une des vitres d’un véhicule stationné. Un peu avant, le premier essai de Mohamed a abouti avec un GPS embarqué et planqué dans son sac à dos. "Lors de son interpellation, on a découvert le GPS volé et un brise-vitre", confirme la substitute Malorgio, laissant peu de place au doute sur la culpabilité du prévenu. "Je n’étais pas dans mon état normal, à cause des drogues et de la séparation avec ma femme", confirme d’ailleurs Mohamed en pointant sa tête avec son index.

Une peine de 10 mois de prison ferme est requise contre le voleur, dont le cas est aggravé avec l’état de récidive. La défense, elle, insiste sur la complexe situation personnelle de Mohamed au moment des faits. "Il a perdu pied quand sa femme l’a quitté et est allée vivre en France. Il s’est mis à consommer de la drogue et s’est retrouvé à la rue. La seule issue pour lui a été de voler." La plus grande indulgence est plaidée. Jugement pour le 9 janvier.