Nouvelle extension du parking payant à Charleroi

C’est ainsi que les avenues Pastur, Mascaux, la chaussée de Bruxelles et une partie de la route de Mons sur Charleroi vont passer au turquoise, soit au stationnement limité à deux heures. Au-delà, il faudra payer. Ce sera aussi le cas dans les rues de Heigne et de Namur sur le territoire de Charleroi ville. Pour renforcer la rotation du parking à proximité des commerces et dans les quartiers à forte pression automobile, il est prévu d’introduire des emplacements magenta, dont l’occupation est limitée à 30 minutes. Cette décision soumise au Conseil communal a été approuvée majorité contre opposition.

La politique de mobilité s’articule sur cinq axes, a rappelé l’échevin Xavier Desgain en charge de cette matière. Favoriser l’usage des transports en commun, favoriser les déplacements à pied, réduire le trafic routier, augmenter la rotation de parking pour rendre plus aisé l’accès aux commerces de proximité et développer des infrastructures cyclables plus sécurisées et praticables. Dans ce cadre, la Ville a décidé d’adapter son offre. La conseillère PTB Sofie Merckx y voit un moyen d’aller puiser dans les poches des Carolos. Xavier Desgain s’inscrit en faux, rappelant que le stationnement est gratuit… dans les limites des durées imparties par le règlement.

Le groupe PTB a également déploré l’indexation de la redevance forfaitaire qui passera de 25 à 30 euros dès ce premier janvier 2023: si ça reste moins que dans la plupart des autres grandes villes, cela représente une augmentation de 20%. Pour le Conseiller indépendant Nicolas Kramvoussanos, la palette de couleurs du stationnement urbain en voirie est complexe. Rouge, orange, vert, blanc, turquoise, magenta: il y a de quoi s’y perdre. "C’est un effet sapin de noël qui crée la confusion", a-t-il même observé. Desgain a insisté: partout sur les bornes des horodateurs, des indications claires sont accessibles aux usagers. Il n’y a donc pas de confusion possible.