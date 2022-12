Charleroi : Une commission subsides pour mieux utiliser l’argent public

Renforcer les contrôles

Tout est parti de son intervention en session budgétaire. On le sait: la Ville est confrontée à un affolant déficit de moyens. Son sous-financement et la dégradation de la conjoncture font qu’un emprunt de 100 millions€ est nécessaire à l’équilibre de ses finances pour les douze prochains mois. Dans un souci d’efficacité, le MR estime qu’il faut aller plus loin que les économies de dépenses. En renforçant les contrôles d’utilisation des subsides. Ce sera d’ailleurs la fonction de cette future commission communale.

Les services de la direction financière de la ville ont méticuleusement analysé les comptes de divers bénéficiaires (clubs sportifs, associations, cercles, comités, etc.), cela dans les domaines de la promotion de la culture et du sport, de l’éducation permanente, du folklore et des fêtes, du commerce, du vivre ensemble et des quartiers, de l’enseignement… Des anomalies ont été relevées.

Dépenses non indispensables

Il est ainsi apparu que des opérateurs thésaurisaient une partie des moyens, ou les affectaient au paiement de dépenses non indispensables comme des voyages, des voitures, des restaurants, des sursalaires. "Nous ne remettons pas en cause les subsides, assure Tzanetatos. Mais quand ils ne sont pas essentiels au fonctionnement d’une activité ou à la réalisation d’un projet, nous pensons qu’il faut pouvoir les reconsidérer, c’est-à-dire les réduire ou les supprimer, au moins temporairement."

Le chef de groupe MR se réfère aux constats de la direction financière. Certaines analyses de compte ont donné lieu à des demandes de remboursements partiels. "La promotion du sport représente à elle seule un budget de 634 000 €, souligne Tzanetatos. N ous voulons mieux répartir ces moyens et la seule façon de le faire, c’est d’approfondir l’examen et de sortir des reconductions automatiques de subsides."

Il s’interroge par ailleurs sur le fait que de nombreux opérateurs sportifs aient introduit des demandes d’aide sans en préciser le montant.

Dans sa réponse, l’échevin des Sports, Karim Chaïbaï, a expliqué que c’était un manque d’expérience. Une explication qui n’a pas convaincu le chef de groupe MR.

La balle est dans le camp du collège, et plus précisément du bourgmestre. Il lui appartient d’organiser la mise en place de cette commission.