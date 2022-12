Un budget communal 2023 en déficit de 100 millions€

Paul Magnette, le budget de Charleroi atteindra 576 millions€ en 2023, contre 435 l’année précédente. Que se passe-t-il ?

Les dépenses ont augmenté de 25% en un seul exercice, ce qui est dingue. Comme toutes les communes du pays, nous sommes confrontés à une inflation historique des coûts de l’énergie et des salaires, doublée d’une augmentation des taux d’intérêt pour nos emprunts. En tant que socialiste, je soutiens évidemment l’indexation automatique des salaires qui protège le pouvoir d’achat. Mais l’effet est catastrophique sur nos finances locales. Pour vous donner un aperçu, je vous livre quelques chiffres: en 2023, la masse salariale va connaître une hausse de 17 millions€. Quant aux factures de gaz et d’électricité, la fin de notre contrat de fourniture à prix fixe nous expose à un surcoût de 21 millions€, y compris nos entités que sont le CPAS, la Régie communale autonome et la Zone de secours…

Qu’en est-il des pensions ?

Nous restons sur notre trajectoire, mais dans le cadre de la réforme des pensions nous allons devoir payer 18 millions€ de plus qu’en 2022 pour les cotisations de responsabilisation. Là, nous sommes dans le structurel. Mais cela s’ajoute aux effets déjà très préjudiciables de la conjoncture.

Vous parliez d’une hausse des taux d’intérêt. Quel impact aura-t-elle ?

Nous l’avons estimée à 1,3 million€. Ce n’est pas encore colossal, mais nous craignons une évolution progressive, ce qui va augmenter la charge de notre dette. À ce stade, cela ne met pas encore en péril nos projets d’investissement. Mais nous devons nous montrer attentifs à ce phénomène qui vient rogner notre marge de manœuvre déjà très étroite.

Y a-t-il quand même de bonnes nouvelles ?

Oui. D’abord, notre dotation au Fonds des communes progresse de 1% en plus de son indexation. C’est ainsi que nous allons recevoir 23,3 millions€ de plus que cette année, soit 190 millions contre 167. Les recettes fiscales vont aussi être meilleures. On attend un bonus de 17,5 millions€ – 11,9 provenant de l’impôt des personnes physiques et 5,6 du précompte immobilier. C’est logique: comme les prix augmentent, le mécanisme d’indexation s’active et cela se répercute sur les salaires. Plus il gagne, plus le contribuable paie d’impôts.

La fiscalité change-t-elle au niveau communal ?

Il n’y a pas de nouvelle taxe, juste une hausse de certaines redevances en lien avec l’inflation. Pour les sacs-poubelle, nous procédons à un ajustement de prix. Ceux-ci n’avaient pas bougé depuis près de 10 ans. L’entrée à la piscine va légèrement grimper, comme les tarifs de stationnement dans les parkings en ouvrage. Pour le stationnement en voirie, on ne touche à rien sauf au montant de la redevance forfaitaire qui va être portée à 30 € au lieu de 25. Je tiens à souligner que c’est moins que Liège et Bruxelles, où c’est respectivement 40 et 50 €. C’est moins aussi que Tournai (36 €) et La Louvière (35 €) mais un peu plus que Mons (25 €).

Comment parvenez-vous à équilibrer les comptes dans de telles conditions ?

Grâce au plan Oxygène de la Région wallonne, un emprunt qui nous permet de bénéficier encore de 100 millions€ en 2023. Cette aide couvre notre déficit. Nous tablons par ailleurs sur le produit de la vente de nos parts dans Brutélé. Ce one shot de 37 millions€ vient à point pour réduire la charge de notre dette en hausse de 14 millions€ par rapport à 2022: on passe de 62 à 76 millions€. Au service extraordinaire du budget, les investissements représentent 117,5 millions€. Ce n’est pas qu’une ambition, c’est un objectif pour les douze prochains mois.

Si vous deviez qualifier ce budget, quel mot utiliseriez-vous ?

Je parlerais d’un budget de prudence. Comme je vous le disais en début d’interview, nos dépenses ont littéralement explosé, à hauteur de 141 millions€ en un an. Mais nous allons continuer à embaucher (chaque départ d’agent étant remplacé) et continuer à investir. C’est toutefois l’évidence: on ne peut plus avancer très longtemps à ce train-là. L’enjeu, c’est donc d’identifier une solution structurelle pour le financement des grandes villes, cela doit se discuter à d’autres niveaux de pouvoir. Il n’y a pas d’alternative.