Montignies-sur-Sambre : le chancre fera place à 24 logements écologiques

Dix ans d’attente

La question brûle les lèvres: pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ? La Sambrienne n’esquive pas la question, et avance deux éléments de réponse. "On a dû changer d’architecte, explique Fadel Azzouzi, directeur gérant. Il travaillait sur un projet de rénovation dont on a bien dû constater qu’il nécessiterait bien trop d’interventions. On a donc dû redésigner un autre bureau d’architecture pour repartir sur d’autres bases. C’était trois ans de perdu. La Sambrienne en assume la responsabilité."

Mais c’est surtout vers la Wallonie que le directeur gérant se tourne. Pour la Sambrienne, la procédure de subsidiation pour la construction de logements est bien trop lourde: il faut, explique-t-il, des efforts administratifs considérables pour décrocher la subsidiation de quelques logements par-ci, quelques logements par là. "Un vrai puzzle", dit-il. Et si, pour une raison ou l’autre, un dossier risque de dépasser les délais, il faut, sous peine de perdre le subside, déplacer l’enveloppe prévue d’un site à un autre, ce qui ne fait qu’alourdir les démarches. Pour Fadel Azzouzi, c’est clair: "Il faut un vrai droit de tirage régional pour construire des logements sociaux, ce qui permettrait aux sociétés d’avoir une vision au-delà de 3 ou 4 ans pour leurs projets. On en parle depuis 15 ans, tout le monde semble pourtant d’accord…"

Implantations repensées

Le dossier arrive quand même à son terme. On "déconstruira" donc les deux immeubles obsolètes pour en reconstruire deux nouveaux, aux normes les plus actuelles. Le nombre de logements, 24, sera conservé, mais ils seront plus variés (1, 2 et 3 chambres), et le projet améliorera l’intégration de logements aux PMR. Enfin, le gabarit des deux immeubles sera ramené, en plus du rez, à deux étages au lieu de trois, ce qui suppose une occupation au sol étendue mais aussi plus étudiée pour permettre une intégration paysagère poussée, des espaces verts, explique David Conte, porte-parole.

On l’a compris, la dimension environnementale du projet est essentielle. Pour l’élaboration, on recourt aux matériaux biosourcés et aux énergies renouvelables, ainsi qu’à un système de construction préfabriquée et modulable. Tous les logements ciblent le label énergétique A, avec, notamment, une ventilation mécanique centralisée simple flux dont la récupération de l’énergie de l’air par une pompe à chaleur produisant eau chaude sanitaire et permettant le chauffage par le sol. Si la Sambrienne entend aussi favoriser les modes de déplacement doux, elle a néanmoins prévu une vingtaine d’emplacements de parking.

Coût: plus de 4,5 millions€, dont 1,8 million€ provenant de la Wallonie. La Sambrienne a déjà obtenu le permis d’urbanisme. Le marché va être lancé. L’espoir étant de voir débuter le chantier avant la fin 2023.