Charleroi : une bagarre, trois mois de prison ferme

Le 18 mai 2020, à Charleroi, une bagarre sanglante a éclaté. Selon Hamid, victime de trois coups de couteau au crâne, au niveau du cœur et au poignet, Khaled s’était dirigé vers lui en jurant "de le tuer" avant de porter les coups. "Hamid avait un litige avec Khaled car il lui demandait de ne plus planquer ses produits stupéfiants devant son domicile. Là, Hamid a profité du passage d’une voiture de police banalisée pour le dénoncer, et Khaled est revenu armé", disait le parquet, convaincu par l’explication fournie par la victime.