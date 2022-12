Charleroi : quatre ans de prison pour une escroquerie de 6,4 millions €

L’homme, courtier en assurances, était poursuivi pour une vaste escroquerie et une association de malfaiteurs mises en place avec Julien, son associé. Durant plusieurs mois, les deux hommes ont su gagner la confiance de nombreuses victimes par une méthode bien rodée. David s’intégrait dans la vie de ces personnes âgées nées dans les années 1930 ou 1940. Il leur rendait visite et partageait parfois un repas avec certaines d’entre elles, qui le considéraient comme un fils. La plupart des personnes dupées étaient des clients de David et espéraient faire fructifier leur patrimoine financier via des placements. Mais David y a vu une aubaine et, en compagnie de Julien, leur a proposé d’acheter des œuvres d’art qui "prendraient de la valeur au fil du temps".

Se présentant comme un expert en art, David persuadait les personnes âgées d’acheter un Dali (pour ne citer que lui) à des prix attractifs. En réalité, les prix de vente de ces œuvres étaient exagérés. "Il n’a pas vendu de fausses œuvres, mais il ne s’agissait pas de pièces uniques non plus. Les valeurs réelles n’étaient pas importantes", a confirmé le substitut Marlière. Au final, le manège a rapporté à l’escroc plus de 6,4 millions d’euros à travers toute la Wallonie.

Un risque de fuite

Les victimes, qui faisaient entièrement confiance à cet homme décrit comme "charmant", ont perdu les économies de toute une vie. L’une d’entre elles a perdu 1,3 million d’euros après avoir investi dans trois œuvres d’art et des produits d’assurance. Sans le moindre scrupule, David a abusé de son libraire, de sa fleuriste, de son ex-voisin. Il a mené la grande vie. "Il y a eu des vacances à Las Vegas, New York, Miami, etc. Des acomptes versés pour ces vacances s’élevaient à 77 000 €. Sans parler de cette location d’un yatch pour 57 000 €. N’oublions pas les grosses voitures, les vêtements de luxe, les montres."

Lors du jugement, le caractère sournois des faits a été épinglé par le tribunal correctionnel de Charleroi. Alors qu’une peine de 5 ans de prison était requise contre David, ce dernier a finalement écopé d’une peine de quatre ans. Le risque de fuite a été évoqué par le substitut Marlière pour justifier l’arrestation immédiate requise. Placé sous mesures alternatives, l’escroc avait fui au Canada, où il fut finalement dénoncé comme étant impliqué dans le terrorisme.

Marie-Eve, l’épouse de David, est condamnée à 6 mois de prison avec un sursis simple de 3 ans. L’associé, lui, écope de 2 ans de prison avec également un sursis simple de 5 ans. Une confiscation, s’élevant à 5 millions d’euros, a aussi été prononcée contre le principal prévenu.