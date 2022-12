Charleroi : des relations sexuelles tarifiées à 34 000 €

Placé sous administration de biens, Philippe a cru avoir trouvé le grand amour en faisant la rencontre de Leila. Mais après cinq mois de relation sentimentale, durant laquelle l’homme est allé vivre au domicile de la dame, Philippe a déchanté. En janvier 2021, il s’est rendu à la banque accompagné de son assistant social et a découvert avec stupéfaction que son compte à vue et son compte épargne avaient été vidés par Leila. " Son compte à vue était en négatif et sur son compte épargne, il ne restait plus que 13,10 € ", précise l’avocat de la victime dépouillée. Avant le passage de Leila, le compte épargne comptabilisait plus de 70 000 € !