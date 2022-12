Charleroi: une nouvelle action solidaire pour l'alimentaire

L’aide apportée aux différentes associations est dans la vente des calendriers. Chaque association prend le nombre de calendriers souhaités et les vend au prix de 10 euros. L’entièreté des bénéfices des ventes est reversée aux associations. Pour la réalisation du calendrier, le CPAS a pu compter sur l’œil averti des douze photographes professionnels ou reconnus de Charleroi, Christophe Vandercam, Aurélien Chardon, Leslie Atramonow, Priscilia Vignante, Blandine Lejeune, Fabrice Marlier (via le Photomarathon de Charleroi), Olivier Bourgi, Éric Gillard (via le Photomarathon de Charleroi), Aurélie Clarembaux, Mattias Launois, Cathy Tilmant (via le Photomarathon de Charleroi) et Christophe Danaux.

Le petit plus du calendrier est, qu’en plus des photos illustrant au mieux les mois de l’année, les mois du calendrier sont aussi en wallon de Charleroi.

En 2022, ce sont plus de 37 000 colis alimentaires qui ont été distribués par le CPAS de Charleroi. L’épicerie sociale du Passage 45 a enregistré 11 000 passages pour un ticket de caisse moyen de 8,58 euros.

En 2023, la Wallonie compte débloquer 8 millions d’euros supplémentaires pour l’aide alimentaire.

Pratiquement, les calendriers sont disponibles dans différents endroits: directement auprès des associations de la Plateforme alimentaire de Charleroi ; à la boutique " De Passage " à Ville 2 ; au " Livre ou Verre " dans le Passage de la Bourse et, bien sûr, en ligne via l’adresse www.cpascharleroi.be/calendriersolidaire. Il sera également mis en vente ponctuellement, ce 21 décembre après-midi dans la galerie Rive Gauche et les 28 et 29 décembre au chalet associatif du Marché de Noël, sur la place de la Digue.