Charleroi: trop de vivres dans les poubelles des magasins?

Plus localement, certains commerces ont des accords avec des centres et banques afin de leur céder des invendus ou des produits dont les dates de péremptions arrivent quasiment à terme.

Chaque responsable de centres de distributions est en lien avec un ou plusieurs responsables de magasins afin d’organiser la récolte des invendus et produits à dates de péremption rapprochées. Le jour de récolte en magasin est souvent différent du jour de distribution au public ce qui a pour conséquence qu’il n’est pas rare que certains produits soient considérés comme périmés le jour de distribution. Il n’est pas rare non plus que certaines personnes reçoivent des produits dont la date est passée d’un ou deux jours.

C’est ce qu’a pu constater une association de Charleroi qui a eu la mauvaise surprise d’avoir la visite des agents de l’Afsca pour vérifier que tout ce qui était contenu dans les frigos et congélateurs était aux normes. Lors de ces contrôles, des irrégularités ont été mises à jour et les bénévoles chargés de distribuer les vivre ont été informés de la manière de lire correctement une étiquette. Les semaines qui ont suivi, des agents de l’Afsca sont encore venus afin de vérifier que tout avait été compris et appliqué.

Cette intervention des services de contrôle a laissé un sentiment partagé aux responsables de l’association. “Nous sommes contents de pouvoir compter sur des dons pour les redistribuer à des personnes dans le besoin mais ce n’est absolument pas notre intention de rendre malade les gens. Nous savons qu’une telle intervention se fait sur base d’une dénonciation.”

Il existe une vraie concurrence entre les associations pour nouer un partenariat avec un magasin. Quand certains ne pensent qu’à aider autrui, d’autres font commerce des dons des magasins, ce qui moralement est plus que discutable.

L’association contrôlée s’explique: “Nous ne pouvons pas faire les fines bouches et dire que ça ou ça, on n’en veut pas. Les magasins pourraient décider de ne plus rien nous donner. Ce qui nous mettrait en difficulté au vu des demandes sans cesse croissantes des demandes de colis alimentaires.”

Pour les responsables de ladite association, bien entendu la santé est primordiale. Mais il devrait exister, selon eux, une certaine souplesse dans certains cas afin que le gaspillage ne soit encore plus grand et pour que des personnes fragilisées puissent avoir des aliments de qualité.