Manger plus sain à l’école, le projet porte ses fruits

Concrètement, les écoles partenaires reçoivent des produits gratuitement, ainsi que les supports éducatifs qui permettent d’aborder les bienfaits des produits locaux et de faire le lien entre l’alimentation et l’agriculture. C’est le Service Public de Wallonie qui sélectionne les fournisseurs, via un "marché public centralisé", la distribution se déroule selon un calendrier établi dans le cadre de Progécole. L’année scolaire dernière, 30 implantations maternelles et primaires communales avaient répondu présentes. En cet exercice scolaire 2022-2023, ce sont 48 implantations fondamentales du réseau communal qui ont rejoint le processus.

Il va sans dire que l’échevine de tutelle, Julie Patte, réagit positivement à cette hausse constatée: "Je suis ravie de voir que nos équipes éducatives s’impliquent dans ce type d’initiative. Au total, cette année scolaire, un peu plus de 6 100 élèves bénéficient de fruits et légumes et/ou de produits laitiers gratuits, une fois par semaine. Environ 4 300 écoliers bénéficient des deux volets du projet, fruits et légumes et produits laitiers, soit une collation saine deux fois par semaine. Cela représente quasiment la moitié de nos enfants, dans l’enseignement fondamental communal".