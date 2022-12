CPAS: budget en hausse de 70% en cinq ans

Philippe Van Cauwenberghe et Olivier Jusniaux, comment se présente le budget 2023 du CPAS de Charleroi ?

PVC: En cinq ans, nous sommes passés de 205 millions d’euros de dépenses à 345 millions d’euros, soit une hausse de près de 70% ! C’est affolant. Malgré tout, nous maintenons le cap de l’équilibre même si nous subissons l’explosion de deux articles budgétaires: les salaires de nos agents vont augmenter de 8 millions d’euros à cause de la double indexation de 2% de janvier et juillet, et l’énergie va générer un surcoût que nous avons estimé à 2,8 autres millions, nonobstant un contrat de fourniture de gaz et d’électricité qui devrait nous être plus favorable. Ces évolutions nous ont obligés à revoir notre plan de gestion. Au bout du compte, nous préservons quand même les finances communales: les accords pris avec la Ville en matière de financement de notre institution seront pleinement respectés.

OJ: Sans trop entrer dans la technique, une nouvelle méthodologie a été mise en œuvre pour la confection de ce budget: la Ville a pris en charge le surcoût lié à l’indexation du revenu d’intégration qui représente une hausse de 31 millions d’euros. Comme tous les CPAS du pays, nous sommes soumis à une pression financière énorme. Des aides de la Région et surtout de l’État fédéral vont toutefois permettre une limitation de l’intervention de la Ville. Et nous avons continué à réduire nos dépenses de fonctionnement: 291 000 euros de moins, l’économie n’est peut-être pas spectaculaire sur un budget de cette importance, mais elle s’opère dans des conditions structurelles et conjoncturelles extrêmement difficiles !

Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration continue-t-il à grimper ?

PVC: Oui, mais de manière très marginale ! En effet, nous serons à 8 582 bénéficiaires à la fin 2023 pour 8 513 en ce mois de décembre 2022, soit une hausse de moins de 70 unités. Lors des exercices précédents, l’augmentation était de l’ordre de 6,5%. Si c’est une bonne nouvelle, il faut la replacer dans son contexte: avec 42,1 bénéficiaires du revenu d’intégration par millier d’habitants, nous restons en dessous de l’indice liégeois de 56,5, mais au-dessus de ceux de Mons (35,3), La Louvière (35,1) et Bruxelles (34,3).

Le nombre d’agents équivalents temps plein suit-il cette tendance à la hausse ?

OJ: Absolument pas ! Il y a 10 ans, notre institution comptait 1 849 équivalents temps plein, nous en sommes à 1872. Proportionnellement, cela représente 1,21% de personnel en plus quand dans le même temps, le nombre de nos bénéficiaires du revenu d’intégration a progressé de 60%, et la population de résidents de nos maisons de repos de 5%.

PVC: On peut donc dire que nous faisons toujours davantage et mieux avec moins de moyens. À ce propos permettez-moi de souligner un chiffre: en l’an 2000, le financement communal représentait 34% des recettes de notre CPAS. En 2023, ce n’est plus que 23%

L’opposition, singulièrement le PTB, reproche au CPAS d’indexer le prix de certains de ses services, ce qui affecte le pouvoir d’achat…

PVC: Dans la pratique, c’est tout l’inverse qui se produit, notre budget le montre: les recettes de prestations, c’est-à-dire les montants payés par les bénéficiaires de nos services, sont passées de 15 à 10% en l’espace de 20 ans. Et nous offrons de plus en plus de services à de plus en plus de gens. C’est ainsi que chaque mois, de 15 000 à 20 000 Carolos profitent de nos interventions, dont 11 000 de façon récurrente. Quand les prix de séjour de nos maisons de repos augmentent de 5%, l’indexation des pensions atteint 11%. En conséquence, Maria qui payait jusqu’ici 1 200 euros tous les mois pour son séjour en maison de repos va en débourser 1 260 tandis que sa pension passera de 1500 à 1665 euros ! Faites le compte, vous constaterez que son pouvoir d’achat ne sera pas touché, que du contraire…

Avez-vous dû consentir à des sacrifices ?

PVC: Non. Maintien des aides énergie, des subsides aux partenaires associatifs, mesures destinées au personnel, avec le deuxième pilier de pensions pour les contractuels, la réflexion sur les nominations, les interventions majorées dans les frais de carburant des agents, etc., nous n’avons rien lâché. Et nous allons continuer à investir dans l’amélioration de nos antennes et de nos abris de nuit, la rénovation énergétique et l’équipement en moyens de production de renouvelable de nos bâtiments les plus énergivores.